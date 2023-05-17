Сеть ВОЛС в Якутии проведут до арктического села Жиганск

Фото: правительство Якутии

В Якутии планируют в этом году проложить волоконно-оптическую линию связи до села Жиганск. Ее протянут из села Кирово – расстояние между населенными пунктами составляет 370 километров. В правительстве заверили, что сеть свяжет районный центр Вилюйского улуса, а также села Бестях и Баханай с центральными районами, и жители Арктики будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

«Мы достаточно активно продвигаемся по прокладке волоконно-оптических линий связи по республике. В этом году главная задача, которую ставлю перед правительством, Арктиктелекомом, - мы должны дойти до Жиганска. В Жиганске будет опорная точка, которая должна быть охвачена связью уже в этом году. Считаю, что есть все возможности для того, чтобы проект реализовать в этом году», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Финансирование проекта будет, по поручению главы, рассмотрено при очередной корректировке республиканского бюджета.

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