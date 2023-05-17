В Якутии задержали членов группировки, укравших деньги у банков

Фото: МВД Якутии

В Якутии задержали 12 человек, которых поймали на махинациях с кредитами. Якутяне объединились в преступную группу и крали деньги у банков, предоставляя поддельные данные для получения кредитов.

Как рассказали в полиции, свою преступную деятельность группировка развернула в 2020-2021 годах. Злоумышленники подыскивали жителей, ведущих асоциальный образ жизни, получали их персональные данные и подделывали сведения о платежеспособности. Далее махинаторы направляли онлайн-заявки на кредитование – обычно с целью купить бытовую технику и смартфоны.

Подделав данные более чем 30 граждан группировка смогла обокрасть 5 банков и микрокредитную организацию. В общей сложности их улов составил свыше 2 миллионов рублей.

Также махинаторы поживились за счет продажи полученных в кредит гаджетов – оставлять себе полученные нелегальным путем смартфоны они не планировали.

Следствие заключило досудебные соглашения с тремя фигурантами, их дела выделили в отдельное производство. На членов группы завели дела о мошенничестве, подделке документов и отмывании денег – одно из дел уже было направлено для рассмотрения в суд.

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