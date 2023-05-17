В Якутске частично ограничат электроснабжение ради установки нового трансформатора в Мархе

Фото: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

В пятницу, 19 мая, почти на целый день планово прервется подача электроэнергии в трех районах Якутска, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

19 мая с 9:00 до 19:00 часов ограничения планируются по Намцырскому тракту, в микрорайонах Марха и Кирзавод.

Это вынужденная мера, которая необходима для установки новых трансформаторов на подстанции 35 кВ «Марха».

– Просим потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, установка новых трансформаторов необходима для повышения качества электроснабжения. Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать время ограничений», — подчеркнул главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.

В компании отметили, что все плановые ограничения согласовываются с муниципальными образованиями и Ленским управлением Ростехнадзора.

С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте энергокомпании и на официальном телеграм-канале «Якутскэнерго».

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