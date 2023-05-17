В ночь на 18 мая в Якутске сохранится плюсовая температура

Фото: KP.RU

В четверг в Якутске ожидаются порывы ветра до 9 метров в секунду.

– Без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, Ночью +2+4°, днем +11+13°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 17 мая в Якутске воздух прогрелся до плюс 13 градусов. Метеорологи также зафиксировали западный ветер со скоростью 2 метра в секунду.

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