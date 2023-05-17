Трое работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения пострадали при пожаре

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

Ночью 16 мая произошел пожар жилом вагончике на 153 км автодороги в районе Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 4 минуты к месту вызова прибыли пожарные, на момент их прибытия вагончик горел открытым огнем.

В результате пожара пострадали трое мужчин 1998, 1971 и 1973 г.р., вагончик поврежден огнем по всей площади 20 кв.м. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники ООО «Пожарная охрана» по охране ЧНГКМ.

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