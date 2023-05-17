В Якутии отменили сдачу ПЦР-теста на ковид для прибывающих на вахту работников

Фото: Диана ИВАНОВА

В связи со стабилизацией ситуации с COVID-19 в Якутии отменили сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для вахтовых и сезонных работников, прибывающих из-за пределов региона. Об этом сообщает пресс-служба Минпромгеологии Якутии.

Также упразднено предписание для работодателей промпредприятий обеспечить оплачиваемый период изоляции перед заступлением на смену.

Ранее работники перед отправкой на вахту должны были пройти ПЦР-тест и тест на наличие антител. При отсутствии противопоказаний по результатам тестирования вахтовики допускались к работе после 14-дневного карантина в режиме изоляции. Изоляция в рамках антиковидных мероприятий оплачивалась работнику.

«Теперь в связи со стабилизацией обстановки по COVID-19 , выстроенными с предприятиями алгоритмами взаимодействия, такой порядок утратил силу с 12 мая текущего года», — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.