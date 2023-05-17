Валерий Жондоров: «За последние шесть лет АЛРОСА увеличила свои налоговые платежи на 33%»

Министр финансов Якутии Валерий Жондоров. Фото: Андрей СОРОКИН (https://ysia.ru)

19 мая состоится ежегодный корпоративный форум «Хозяйственный актив АЛРОСА», где будут рассмотрены отчёты о деятельности компании за 2022 год, а также планы на 2023 год. В сложнейший 2022 год компании удалось перевыполнить план добычи полезных ископаемых, что привело к выполнению всех планов назначения по налоговым платежам в госбюджет. Об этом в ходе брифинга отметил министр финансов Якутии Валерий Жондоров, сообщает ЯСИА.

— Несмотря на сложности последних лет, включая пандемию коронавируса и внешнесанкционное давление, АЛРОСА остаётся бюджетообразующей компанией республики, пополняя государственный бюджет. В отдельные последние годы это достигало 1/3 собственных налоговых и неналоговых доходов компании. Она выплачивает не только налоговые платежи, но и дивидендные. Что касается налогов, то, например, налог на добычу полезных ископаемых, он 100% поступает в государственный бюджет Якутии. Так же как и доходы физических лиц, тоже полностью поступают в местные и республиканские бюджеты, поскольку свыше 30 тысяч сотрудников компании — это местные кадры, — рассказал Валерий Жондоров.

Министр финансов обратил внимание, что за последние шесть лет компания, начиная с 2017 года, увеличила свои налоговые платежи на 33%, по сравнению с таким же предыдущим периодом. А что касается дивидендных платежей, то они были увеличены в этот период в шесть раз, по сравнению с предыдущим шестилетним периодом.

— Помимо налоговых и дивидендных платежей в бюджет, компания финансирует и проекты социальной направленности через Фонд будущих поколений — с 2011 года компанией профинансировано более 40 социальных объектов. Это образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры. Только в прошлом году были введены в строй дом культуры в селе Борогонцы и дворец культуры в селе Намцы, — отметил Валерий Жондоров.

По его словам, компания создаёт не только рабочие места на добычу полезных ископаемых, но и высокотехнологические рабочие места, тем самым обеспечивая поступательное развитие экономики и конкурентоспособности в республике.

— Надо отметить, что республика обладает 33% акции компании АЛРОСА. Из них 25% принадлежит правительству Якутии, а 8% в равных долях восьми улусам, являющимися алмазными провинциями. Второй основной акционер — это правительство России, также обладающее 33%. Существует акционерное соглашение между правительствами России и Якутии, что два основных акционера, представляющие государство, не могут владеть акциями менее 50% для того, чтобы обеспечивать эффективное корпоративное управление. Во многом это уникальная практика.

Мы знаем, что представители акционеров эффективно взаимодействуют между собой, менеджментом компании АЛРОСА, что исторически подтверждается хорошей статистикой операционных результатов, финансовой устойчивостью компании, высокой оценкой инвестиционного сообщества, прозрачностью деятельности компании. В сложнейший 2022 год компании удалось перевыполнить план добычи полезных ископаемых, что привело к выполнению всех планов назначения по налоговым платежам в госбюджет. В целом эта высокоэффективная деятельность компании была результатом выстроенной правильной стратегии компании и высокоэффективным управлением оперативной деятельности компании, — заключил министр.