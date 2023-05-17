Восемь жителей Якутска похитили у банков почти два миллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Якутии направлено в суд уголовное дело по обвинению восьми жителей Якутска в хищении средств у банковских организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

С сентября 2020 года по декабрь 2021 года обвиняемые, находясь в Якутске и селе Ытык-Кюель Таттинского района, 31 раз незаконно оформили потребительские кредиты на имена подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Они использовали брокерские программы 6 банков, представляя недостоверные сведения о платежеспособности и месте регистрации.

Таким образом они похитили более 1,9 миллиона рублей. Мошенникам теперь грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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