Мэр Якутска проверил пункты временного размещения на период паводка

Фото: Евгений Григорьев

Мэр Якутска Сергей Григорьев осмотрел пункты временного размещения, которые подготовили в городе на период весеннего паводка. Осмотр коснулся пунктов в здании СПТУ-16 и в селе Сырдах.

«Все готово к приему граждан, в случае неблагоприятного развития ситуации с паводком во время ледохода. Ведется круглосуточное дежурство, оборудованы спальные места, организовано питание, медицинский и прочий персонал готовы к работе», – отметил Григорьев.

Также мэр рассказал, что проверяющие заехали в полевой лагерь Общественного штаба по прохождению паводка. В штаб вошли члены «Совета отцов Якутска» и добровольцы, готовящиеся выехать в зону СВО. Пока они будут оказывать безвозмездную помощь пострадавшим от паводка.

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