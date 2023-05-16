Суд встал на сторону якутянина, которого обманул с квадратными метрами застройщик

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Житель Якутии выиграл суд против застройщика, который серьезно обманул его с покупкой квартиры. Мужчина из Мирного вложился в долевое строительство в Краснодаре: по плану ему в начале 2020 года должны были вручить ключи от новой 40-метровой однушки. Однако застройщик на два года затянул со сроками, и в итоге якутянину досталась лишь 32-метровая квартира.

Нерадивым застройщиком оказалась организация ООО СЗ «Краснодарское строительное объединение» – с ней якутянин заключил договор в апреле 2017 года. Он заплатил больше полутора миллионов рублей за будущую однушку, и был серьезно удивлен, когда указанная в договоре квартира «похудела» почти на 10 квадратов.

Якутянин подписал акт-приема передачи и направил застройщику претензию – из-за сорванных сроков сдачи и уменьшения квартиры. Однако компания с клиентом общаться отказалась и недовольный квартировладелец обратился в суд.

В суде встали на сторону истца, и в октябре прошлого года постановили взыскать с застройщика за различные нарушения почти 600 тысяч рублей. Застройщик пытался подать апелляцию и требовал снизить сумму штрафа и неустойки, однако остался ни с чем – Верховный суд Якутии оставил решение неизменным.

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