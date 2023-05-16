Новому воздушному судну Суперджет 100 присвоено имя «Якутск»

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Авиакомпания «Россия» назвала один из своих самолетов в честь Якутска, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Традиция присваивать воздушным судам названия городов страны, имена крупнейших рек среди российских авиакомпаний существует давно. Минтранс Якутии в 2022 году к столетию образования ЯАССР и 390-летию Якутска обратился в авиакомпанию «Россия» с предложением увековечить эти события. Авиакомпания поддержала эту инициативу.

Название и герб Якутска размещены на носовой части фюзеляжа воздушного судна под кабиной пилотов на самолете Суперджет 100 с бортовым номером RA-89042. Фирменная ливрея авиакомпании «Россия» нанесена в Ульяновске. Работы проводились в крупнейшем авиационном окрасочном центре России «Спектр-Авиа».

Отмечается, что Суперджет 100 «Якутск» будет выполнять полеты по всем внутрироссийским направлениям маршрутной сети авиакомпании, куда осуществляются рейсы на воздушных судах этого типа.

Кроме того, в парке авиакомпании «Россия» есть также отечественный самолет (бортовой номер RA-89109), названный в честь якутского города Мирный.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.