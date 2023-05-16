В Алданском районе Якутии сгорел расселенный дом

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Утром 16 мая произошел пожар в двухэтажном расселенном доме на улице Железнодорожная в городе Алдане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия по всей площади горела кровля.

В результате пожара дом поврежден огнем на площади 288 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 30 человек личного состава и 7 единиц техники Алданского пожарно-спасательного гарнизона.

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