Депутат Госдумы из Якутии предложил законопроект о мерах поддержки сельских многодетных семей

Фото: Пресс-служба «Справедливой России» в Республике Саха (Якутия)

Госдума предусмотрит меры поддержки сельских многодетных семей - инициатива из Якутии.

15 мая, в Международный день семьи, в Государственной думе прошло заседание круглого стола, на котором рассматривался межфракционный законопроект о поддержке многодетных семей. В российском законодательстве до сих пор нет четких правовых механизмов их поддержки, отметил участник заседания депутат Федот Тумусов. Меж тем, по его мнению, цивилизационный путь России может проходить исключительно в семейной парадигме.

Федот Тумусов является автором законопроекта о поддержке сельских многодетных семей. С появлением нового документа принятие отдельного закона может потерять свою актуальность, но сама идея - никогда.

- В городах многодетных семей очень мало, это объективная закономерность, поэтому прежде всего в законе должен быть отдельный раздел по поддержке сельских многодетных семей, - убежден депутат.

По предложению Тумусова ипотечный кредит на селе должен списываться по мере рождения детей из расчета 25% на каждого ребенка. Таким образом, многодетная семья с четырьмя детьми полностью освободится от кредита, что является хорошим стимулом для улучшения демографии.

Кроме того, как заявил Федот Тумусов, сельский труд даже для собственных нужд многодетной семьи должен оплачиваться государством:

- В сельской местности найти рабочее место очень сложно, поэтому государство должно платить семьям за то, что они сами себя кормят, занимаясь скотоводством и огородничеством. Например, выплаты могут зависеть от поголовья скота.

На заседании круглого стола отметили, что законопроект Тумусова может стать составной частью межфракционного законопроекта о поддержке многодетных семей.