Житель Якутска, разозлившись, поцарапал ключом чужую неудачно припаркованную машину

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В полицию Якутска обратился житель города с заявлением о повреждении его автомобиля Toyota Axio, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Заявленная сумма ущерба составила около 10 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 37-летний мужчина.

Оказалось, что потерпевший припарковал свою автомашину возле многоквартирного дома и зашел в гости к знакомым.

Вскоре из подъезда вышел подозреваемый и увидел, что автомобиль припаркован неудачно и мешает выезду. Разозлившись, мужчина поцарапал чужую машину ключом от входной двери, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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