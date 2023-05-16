В Якутске на автодороге «Нам» сбили пешехода

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 15 мая около 9 часов утра на РАД «Нам» 13 км произошло ДТП с пострадавшим пешеходом, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

63-летний водитель на Lada Vesta ехал со стороны Жатая в Якутск. Он сбил 27-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП пострадавшую девушку госпитализировали в больницу с различными переломами.

Водитель не пострадал, в момент аварии был трезв и пристегнут ремнем безопасности, имеет водительский стаж 3 года. Назначена административная проверка.

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