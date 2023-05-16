В Якутии самой распространенной является семья с одним ребенком

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

К Международному дню семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, Федеральная служба государственной статистики по Якутии рассказала о положении семей в республике.

По информации госоргана, институт семьи в Якутии претерпел значительные изменения. В начале прошлого столетия в республике преобладающим типом семьи была в основном многодетная сельская семья, состоящая из нескольких поколений. Сейчас же ситуация совершенно другая.

«Итоги переписи 2020 года показали, что наиболее распространенным типом семьи является городская семья с одним ребенком. Средний размер семейной ячейки в 2020 году по республике составил 3,1 человека, в том числе в городской местности — 2,9, в сельской — 3,3», — говорится в сообщении.

В 2020 году в Якутии насчитывалось 219 тысяч семей, в том числе с детьми — 98 тысяч, без детей — 49 тысяч, матери-одиночки с детьми — 62 тысячи и отцы-одиночки с детьми — 10 тысяч семей.

По сравнению с 2010 количество семей уменьшилось на 40 тысяч. Незначительно увеличилось лишь количество семей, где единственный отец-одиночка — на 1500.

Также в 2020 году около 35% семей имели одного ребенка и 25% — двоих детей. Кроме того, до 2020 года наблюдалось увеличение числа детей, рожденных вне брака.

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