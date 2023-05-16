В Якутии ледоход на реке Лене проходит двумя участками

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды на основных реках не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Ленского и Олекминского районов. Ледоход проходит двумя участками.

Нижняя кромка первого участка наблюдается у села Мача Олекминского района, уровень воды составляет 935 см при критическом 1290 см, густой ледоход. А верхняя кромка — в 30 км выше города Ленска, уровень воды 890 см при критическом 1410 см, с учетом дамбы 1760 см, наблюдается средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 227 км. За сутки ледоход продвинулся на 176 км.

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается у села Саныяхтах Олекминского района, уровень воды оставляет 1013 см при критическом 1340 см, густой ледоход. Верхняя кромка — у села Солянка Олекминского района, уровень воды составляет 721 см при критическом 1445 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 195 км. За сутки ледоход продвинулся на 155 км.

На участке Покровск – Якутск наблюдаются подвижки льда. Вскрытие реки на участке Покровск – Якутск ожидается 17-18 мая. За ледоходом онлайн можно наблюдать по ссылке.

На реке Олекма ледоход вышел в устье. Также ледоход проходит на реках Витим, Алдан, Амга, Вилюй, Колыма.

«Вчера в ходе авиаразведки в Ленском районе заторов на реке Лена не обнаружено, есть небольшие перемычки, которые не являются препятствием для ледохода. Для ликвидации возможных ледовых заторов и проведения превентивных взрывных работ подготовлено 2 команды взрывников. Заготовлено 25 тонн оперативного резерва взрывчатых веществ», — прокомментировал начальник ГУ МЧС РФ по Якутии Павел Гарин.

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