В Якутии выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 16 мая в Якутии зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 20 случаев, в Мегино-Кангаласском районе — 3 случая, в Алданском, Амгинском, Горном, Сунтарском районах — по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 269 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 846 366 тестов.

За последние сутки госпитализировано 6 человек, выздоровело 45 человек. Лечение в стационарах получают 12,2% больных, в амбулаторных условиях — 87,8%. Из 51 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно 27,5%.

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