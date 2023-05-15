В Якутске пожарные застряли по пути к дачнику, который едва не спалил собственный дом

Фото: "Кримякутия"

В Якутске владелец дачного участка едва не устроил серьезный пожар в районе Шестаковки, пишет «Кримякутия». Мужчина выжигал на своем дворе цветмет для последующей продажи. В какой-то момент что-то пошло не так, и дачник потерял контроль – огонь перекинулся на траву, забор, и угрожал спалить весь участок.

На вызов оперативно откликнулись местные пожарные, однако из двух пожарных машин до места доехала только одна. Второй расчет застрял в траншее, которую ранее прокопали газовики.

Пожар в итоге удалось потушить силами одного экипажа, а затем пожарным пришлось вытаскивать из ямы своих коллег. Местные жители отмечают, что магистраль газовики уже проложили – просто не закопали траншею вовремя.

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