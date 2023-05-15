В Якутии назначили нового главврача центра по борьбе со СПИД

Фото: правительство Якутии

В Якутии назначили нового главврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Им стала Александра Золотарева, которая уже более 20 лет работает в здравоохранении. Главврача сегодня представили коллективу центра.

Как рассказали в правительстве, Золотарева – анестезиолог–реаниматолог высшей категории. Врач является лауреатом госпремии имени Петрова за внедрение методики кадаверной трансплантации печени и почек.

Главврач выпустилась из Якутского государственного медицинского университета им. Аммосова, а в 2007 году прошла ординатуру по специальности «анестезиология и реаниматология» в Российском государственном медицинском университете.

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