На якутских автодорогах выставили посты контроля для грузовиков

Фото: Управтодор Якутии

На якутских автодорогах «Нам» и «Умнас» выставили посты грузового контроля. Из-за весенней распутицы на дорогах временно ограничили грузоподъемность. Меры будут действовать до 15 июня.

Ограничение нагрузок на одну ось составляет 7 тонн, на двухосную тележку — 6 тонн, также 6 тонн максимум можно нагрузить на трехосную тележку. Для контроля за нагруженностью автомобилей и были выставлены передвижные посты.

Отметим, что пункты замера развернули на 21-м километре автодороги «Нам» и 64-м километре автодороги «Умнас». Там работают специалисты Управтодора Якутии совместно с Ространснадзором.

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