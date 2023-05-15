В Якутии бывалого уголовника посадили за хладнокровное убийство приятеля

Фото: СК Якутии

В Якутии жителя поселка Тикси признали виновным в убийстве. Преступление он совершил в декабре – мужчина распивал спиртное в квартире своего знакомого, и в какой-то момент затеял с ним драку. Схватив кухонный нож, он хладнокровно зарезал соперника.

Как рассказали в СК, мужчина сначала несколько раз ударил приятеля кулаком в лицо. Когда тот сел на пол, якутянин сходил за ножом, схватил соперника рукой и начал бить его лезвием в грудь и шею.

Мужчина от полученных ран скончался на месте, а его убийца, как ни в чем не бывало, отправился пьянствовать дальше. Сразу после убийства он заходил в магазин, чтобы купить продукты и спиртное.

Когда о преступлении стало известно правоохранителям, личность убийцы быстро установил местный участковый. У правоохранителей мужчина, судя по всему, был «на карандаше», поскольку ранее был уже не раз судим. Якутянин вновь отправился за решетку – приговором суда ему назначили 11,5 лет колонии особого режима.

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