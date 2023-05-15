В аэропорту Якутска начался финальный этап четырехлетней реконструкции взлетной полосы

Фото: оперштаб Якутии

В Якутске начался завершающий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы. Работы начались еще осенью 2019 года: как отметил министр транспорта Владимир Сивцев, ремонт разделяли на этапы по годам, чтобы не закрывать аэропорт полностью.

«Реконструкция полосы – это прежде всего безопасность полетов. Ранее принятое решение по разделению на этапы на несколько лет принято для того, чтобы не закрывать аэропорт совсем, не ограничивать в короткий строительный сезон, в период летних отпусков полеты. Таким образом, сегодня начинается завершающий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы», – пояснил Сивцев.

На финальном этапе реконструкции будут вводиться ограничения по длине полосы. Они будут действовать с 15 мая по 1 октября. До 15 июня длина полосы составит 1650 метров, с 15 июня по 1 октября ее увеличат до 1800 метров.

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