В Горном районе Якутии водитель ночью сбил насмерть шесть лошадей и корову

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Горном районе 14 мая в 23:32 на 180 километре автодороги «Вилюй» произошло ДТП с гибелью животных, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

25-летний водитель на Toyota Wish ехал из Якутска в село Бердигестях. Он не справился с управлением, сбил лошадей и корову и съехал с дороги. В результате аварии погибло шесть животных.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило признаков алкогольного опьянения у водителя. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Фото: пресс-служба МВД Якутии

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