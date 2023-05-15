В Усть-Майском районе Якутии спасатели эвакуировали мужчину, повредившего спину и голову

Фото: Служба спасения Якутии

13 мая в Службу спасения Якутии из Усть-Майского района поступило сообщение о пострадавшем, передает пресс-центр ведомства.

Пожилой мужчина на охотничьем участке в 55 километрах от поселка Усть-Мая повредил себе спину и голову. Ему требовалась срочная эвакуация.

Фото: Служба спасения Якутии

Для эвакуации пострадавшего была задействована оперативная группа №1 «Амга», которая как раз осуществляла облет по мониторингу паводковой обстановки. В итоге мужчину эвакуировали в поселок Усть-Мая и передали врачам Усть-Майской центральной районной больницы.

Фото: Служба спасения Якутии

В Службе спасения рекомендуют охотникам во время паводка на реках республики воздержаться от выезда на пойменные острова. Если выяснится, что при эвакуации вертолетом жизни и здоровью охотников ничего не угрожало, то им выставят счет на возмещение стоимости потраченного полетного времени использования вертолета.

Фото: Служба спасения Якутии

Единый телефон вызова экстренных служб: «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.

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