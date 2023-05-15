В Томпонском районе Якутии заведующая детсадом обвиняется в мошенничестве и подделке документов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Томпонского района направила в суд уголовное дело в отношении заведующей детским садом по обвинению в мошенничестве и подделке официального документа, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Заведующая, пользуясь своим служебным положением, подготовила фиктивные документы о трудоустройстве своей знакомой на различные должности в детском саду. При этом эта знакомая фактически не работала в детском саду, а ее заработную плату заведующая забирала себе. Таким образом она похитила более 786 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный ущерб обвиняемая возместила добровольно на стадии расследования уголовного дела.

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