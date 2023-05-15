В Якутске 33-летний мужчина до смерти избил пожилую женщину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске вынесен приговор по уголовному делу о смертельном избиении пожилой женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. 33-летний пьяный мужчина находился в квартире 67-летней потерпевшей. Кем он ей приходился, в релизе не уточняется.

В ходе возникшей ссоры он избил жертву, нанеся ей руками не менее 23 ударов по голове и телу. В результате полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.