В Якутске часть города осталась без электроснабжения

Фото: Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

В Якутске 15 мая в 09:49 и в 09:58 произошло отключение двух воздушных линий электропередачи, питающихся с подстанций «Набережная» и «Восточная», сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

В ограничении находятся частично улицы: Чернышевского, Тимирязева, Крупская, Олега Кошевого, Гастелло, Матросова, Дежнева, Байкалова, Красноярова, Чкалова, Лизы Чайкиной, Некрасова, Дзержинского, Кальвица, Бестужева-Марлинского, 50 лет Советской Армии, Авиационная, Кирсанова.

Оперативно-выездная бригада Центрального РЭС приступила к поиску причины технологического нарушения.

Обновление: в 13:01 энергетики путем переключений восстановили электроснабжение жителей улиц Чернышевского, Тимирязева, Крупская, Олега Кошевого, Гастелло, Матросова, Дежнева, Байкалова, Красноярова, Чкалова, Лизы Чайкиной.

В 14:21 специалисты запитали по распределительным сетям жителей по улицам Некрасова, Дзержинского, Кальвица, Бестужева-Марлинского, 50 лет Советской Армии, Авиационная, Кирсанова. После осмотра выявлено повреждение на КТП, ведутся восстановительные работы.

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