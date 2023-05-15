В Якутске второе лето будут работать дежурные группы в муниципальных детских садах

Фото: Мария ПЕТРОВА

В Якутске для детей работающих родителей летом будут действовать дежурные группы в муниципальных детских садах, сообщила начальник управления образования города Мария Петрова.

«Второе лето в Якутске будут действовать дежурные группы в муниципальных детских садах, чтобы родители могли спокойно работать, не ломая голову с кем оставить свое чадо. Якутск — город преимущественно молодых семей с детьми, поэтому мое первое решение как начальника УО год назад было именно по введению дежурных групп», — отметила она.

Желающим родителям необходимо написать заявление в детском саду, который посещает ребенок. Со списком дежурных детских садов можно ознакомиться по ссылке.

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