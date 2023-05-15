В Якутии выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 15 мая в Якутии зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в Якутске — 18 случаев, в Анабарском, Кобяйском, Хангаласском районах — по 2 случая, в Алданском, Верхневилюйском, Горном, Намском, Сунтарском, Таттинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 235 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 846 097 тестов.

За последние сутки госпитализировано 2 человека, выздоровел 41 человек. Лечение в стационарах получают 11,4% больных, в амбулаторных условиях — 88,6%. Из 69 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 49,3%.

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