В понедельник в Якутске потеплеет до +16 градусов

Фото: KP.RU

Днем в понедельник, 15 мая, в Якутске температура воздуха составит до +16 градусов, сообщает ЯУГМС.

«Переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью юго-восточный 1-5 м/с, днем северо-восточный 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с. Ночью -1+1°, днем +14+16°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +14 градусов, южный ветер 4 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.