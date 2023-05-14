На трех региональных автодорогах Якутии продолжают восстановительные работы

Фото: Управтодор Якутии

На размытых паводковыми водами участках автодорог «Кобяй», «Мюрю» и «Усть-Кемпендяй» продолжаются восстановительные работы, сообщил замруководителя департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Андрей Иванов.

На автодороге «Кобяй» накануне восстановили временный проезд до села Бясь-Кюель для большегрузного транспорта. На 125, 149 и 159 км уровень воды еще высокий, ведется круглосуточное дежурство. Работы начнут сразу после спада уровня воды.

На автодороге «Мюрю» на 42 километре восстановили проезд, здесь установят еще одну водопропускную трубу. На 47 км проезд обеспечен для легковых машин. Однако работы продолжаются.

На автодороге «Устье — Кемпендяй» также восстановили временный проезд. Во вторник, 16 мая, сюда должны выехать сотрудники Управтодор Якутии, чтобы определить объемов разрушений и составить дефектную ведомость.

На муниципальных дорогах работы проведут в Горном и Намском районах.

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