В этом году в Якутии впервые выпустят специалистов по охране наследия Арктики

Фото: Национальный художественный музей Якутии

В 2023 году состоится первый выпуск по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», сообщает Арктический государственный институт культуры и искусств.

Особенность обучения состоит в том, что АГИКИ дает знания в области арктического регионоведения, циркумполярной цивилизации, культуры и искусства народов это части планеты. Эти знания помогут будущим музейным работникам составлять коллекции и экспозиции для просветительской и экскурсионной работы.

– Арктика – это перспективный регион, за которым будущее, а для того, чтобы о нем знало как можно больше людей, нужно, чтобы коллекции арктических музеев были доступны и для удаленных посетителей из других регионов или других стран. Это привлечет людей и для постоянного жительства в Арктике и для посещения в качестве туристов, – считает заведующей кафедрой библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин АГИКИ Ольга Афанасьева.

Современным молодым людям работа в музее представляется скучной, но мало кто догадывается, что на самом деле она сродни работе детектива. Ведь порой приходится проводить целое расследование происхождения и истории того или иного экспоната, собирая по кусочкам исторический артефакт. Организация мультимедийных выставок, цифровых экскурсий и виртуальных музеев требуют владения IT-технологиями, добавила представитель вуза.

С правилами приема на следующий учебный год можно ознакомится по ссылке.

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