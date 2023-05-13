В воскресенье в Якутске воздух прогреется до 15 градусов тепла

Фото: KP.RU

В столице Якутии 14 мая ожидается ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду.

– Преимущественно без осадков, ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный 3-8 м/с. Ночью -0-2°, днем +13+15°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 13 мая метеорологи зафиксировали плюс 13 градусов.

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