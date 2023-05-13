Максим Орешкин и Айсен Николаев посетили город Нерюнгри

Фото: пресс-служба главы Якутии

В Нерюнгри прибыли помощник президента России Максим Орешкин, министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков и глава Якутии Айсен Николаев. О визите в один из ведущих промышленных центров региона этом лидер республики рассказал в своем телеграм-канале.

– С Максимом Станиславовичем и Алексеем Олеговичем осмотрели основные объекты, которые вошли в мастер-план Нерюнгри. Это будущие общежития Центра профессионального образования при Южно-Якутском технологическом колледже и спортивный комплекс «Богатырь». И конечно, Нерюнгринская ЦРБ, где предстоит большая работа по реконструкции 14 объектов. Включение этих и других объектов в мастер-план, позволит значительно улучшить качество жизни нерюнгринцев, – написал Айсен Николаев..

Фото: пресс-служба главы Якутии

Он поблагодарил президента Владимиру Путина за поддержку дальневосточных регионов. Также выразил признательность лично Максиму Орешкину и Алексею Чекункову за визит и детальное знакомство с мастер-планами Якутска и Нерюнгри, отметив, что все внесенные предложения позволят нам доработать стратегические документы развития.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.