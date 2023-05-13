С 14 мая вырастет стоимость перевозок на судах на воздушных подушках между Якутском и Нижним Бестяхом Фото: Мария ЛЕНЦ

С воскресенья,14 мая, проезд на пассажирских судах на воздушных подушках по маршруту Якутск-Нижний Бестях, рассказал ЯСИА руководитель компании «ЛенаВодСервис» Борис Строев.

Если ранее стоимость билета была 1,5 тысяч рублей, то теперь перевозка обойдется в 2 тысячи рублей. Места посадки на суда на воздушной подушки располагаются на городской дамбе 202 микрорайона Якутска и у зала ожидания в Нижнем Бестяхе. Ежедневно поездки совершаются с 07:00 до 20:00.

Ранее Минтранс республики анонсировал открытие паромной переправы 22-25 мая.

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