В аварии на трассе недалеко от Нерюнгри серьезно пострадал водитель

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД МВД России по Якутии

В пятницу, 12 мая, столкнулись два автомобиля на третьем километре межселенной дороги города Нерюнгри, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД России по Якутии.

В 16 часов «Тойота Пробокс» двигалась с небезопасной скоростью, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Лексусом». Оба автомобиля получили сильные повреждения.

Водитель универсала госпитализирован в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ, ему диагностировали ушиб правого легкого, перелом трех ребер и резанные раны обеих кистей.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает водителей внимательно следить за прогнозом погоды. В последние дни в Нерюннгринском районе зафиксированы колебания температур и снегопады, что осложняет условия на дорогах.

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