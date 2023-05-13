Жителям Якутии рассказали, как избежать выпадения детей из окон

Якутян предупредили об опасности открытых окон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год весной и летом в России выпадают из окон более тысячи детей, более ста из них погибают, многие становятся инвалидами. В Якутии за 2022 год зафиксировано 10 таких случаев, из них один со смертельным исходом, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в республике.

Чтобы не допустить трагических случаев, дан старт республиканской акции «Безопасные окна». С мая по 31 августа родителей будут информировать о правилах безопасности.

Как избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна

Для этого рекомендуется придерживаться следующих правил:

- Нельзя оставлять окно открытым, если дома маленький ребенок.

- Нельзя ставить возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка «ступенькой» на подоконник.

- Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

Источник: Уполномоченный по правам ребенка в Якутии / KP.RU

- Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

- Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

- Не оставляйте детей дошкольного и младшего школьного возраста в квартире одних, даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

- Необходимо тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.

- Необходимо преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

- Необходимо установить на окна блокираторы - детские замки, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. Стоимость некоторых из них доступна каждому.

- Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

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