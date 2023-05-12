Руководитель «Вычислительного центра Якутавиа» Александр Лушин стал лауреатом госпремии Якутии

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Лауреатом Государственной премии Якутии имени Петра Дудкина в области связи и информационных технологий стал генеральный директор ОАО «Вычислительный Центр Якутавиа» Александр Лушин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Под руководством Александра Лушина в республике появилась первая система продажи и бронирования авиабилетов АСУ «Сирена», впервые введен доступ в интернет. Кроме того, была создана региональная сеть передачи данных с использованием спутниковой связи VSAT, освоены новые направления в области электронного документооборота и фискальных данных.

– В 1986 году мы запустили первую систему продажи и бронирования авиабилетов. С тех пор Якутия стала лидером в области автоматизации авиации, и к нам потянулись коллеги со всех концов Сибири и Дальнего Востока, чтобы научиться подобным технологиям. Чуть позже мы первые в Якутии запустили узел доступа в интернет. Мы также стали пионерами в освоении спутниковой связи, – сказал лауреат Госпремии.

Он отдельно отметил современное развитие Якутии в области информационных технологий, добавив, что ему приятно ощущать и свою заслугу в этом деле.

Справка «КП»:

АО «Вычислительный Центр Якутавиа» имеет более чем 35-летний опыт работы в области внедрения средств вычислительной техники, программного обеспечения и автоматизированных систем управления в авиационной отрасли Якутии.

Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени П.И. Дудкина в области связи и информационных технологий учреждена в 2004 году.

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