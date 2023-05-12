В Якутии планируется ввод 300 тысяч квадратных метров индивидуального жилья Фото: Иван ПРОХОРОВ

К началу мая 2023 года в регионе уже сдано 81,6 тысяч кв.м. индивидуального жилья, что составляет почти треть от годового плана, информирует Минстрой Якутии.

Всего в этом году в республике планируется ввести 300 тысяч кв.м. индивидуального жилья.

Ежегодно ведомство предоставляет субсидии районам для обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено в 2023 году 100 млн. рублей, а в 2024 году – 150 млн. рублей.

На эти средства до конца следующего года инженерной инфраструктурой будут обеспечены 1710 участков, в том числе электрификацией – 1315, газификацией – 236 участка.

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