В Якутии родилась первая тройня в 2023 году

Фото: РБ №1-Национальный центр медицины

В перинатальном центре на свет появилась первая в этом году тройня, сообщает пресс-центр Республиканской больницы №1.

После кесарева сечения благополучно родились три мальчика с весом 1680, 1600 и 1580 г.

— Малыши находятся под наблюдением в реанимации недоношенных. Они появились на свет на 33-34 неделе беременности. Как правило, при многоплодной беременности родоразрешения проводят раньше, — рассказала ЯСИА директор перинатального центра Татьяна Павлова.

Символично, что эти роды прошлись под руководством доктора медицинских наук, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Омского государственного медицинского университета Сергея Баринова. Он приехал в Якутск на научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы в акушерстве», посвященную родоразрешению пациенток с патологией плаценты.

Для коллег из Якутии профессор Баринов провел мастер-класс по двум сложным операциям кесарева сечения при предлежании, врастании плаценты.

Фото: РБ №1-Национальный центр медицины

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