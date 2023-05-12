В Булунском районе Якутии мужчина осужден за покушение на убийство знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

49-летний житель села Намы Булунского района признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

В декабре прошлого года он распивал алкоголь в гараже вместе со своим знакомым. Мужчины в ходе застолья поссорились, подсудимый вышел из гаража, взял в доме огнестрельное ружье «Вепрь-КМ» и увидев на улице приятеля, выстрелил в него.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Потерпевший от выстрела упал, подсудимый подумал, что убил его и убежал в дом. Но мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Сам подсудимый вину не признал, сказав, что ничего не помнит. Однако следствие собрало доказательства его умысла на убийство потерпевшего, и они легли в основу обвинительного приговора.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Подсудимый признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.