В Якутске маршрутные автобусы №15 и №25 изменят схему движения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 15 мая в Якутске будет прекращено движение транспортных средств по улице Винокурова на участке от улицы Лонгинова до улицы Чайковского, сообщает пресс-служба мэрии города.

Там будут проводиться работы в рамках реконструкции улицы Винокурова.

Маршрутные автобусы №15 и №25 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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