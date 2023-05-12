В Якутске маршрутные автобусы №15 и №25 изменят схему движения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска
С 15 мая в Якутске будет прекращено движение транспортных средств по улице Винокурова на участке от улицы Лонгинова до улицы Чайковского, сообщает пресс-служба мэрии города.
Там будут проводиться работы в рамках реконструкции улицы Винокурова.
Маршрутные автобусы №15 и №25 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов.
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
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