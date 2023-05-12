В Якутии спасатели эвакуировали мужчину, застрявшего на берегу реки из-за паводка

Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 10 мая в Нерюнгри в Службу спасения Якутии поступил сигнал о том, что мужчина попал в беду из-за паводка, сообщает пресс-центр ведомства.

35-летний мужчина из-за быстрого подъема воды застрял на левом берегу реки Тимптон, в районе устья реки Якут. Спасатели совместно с инспектором ГИМС выдвинулись в район эвакуации на моторной лодке «Фрегат».

Фото: Служба спасения Якутии

Но из-за того, что уже стемнело и вода спала, поиски было решено возобновить утром. В 5 часов утра 11 мая пострадавшего обнаружили в девяти километрах от поселка Нагорный.

Мужчину напоили горячим чаем и эвакуировали в поселок Нагорный, в медицинской помощи он не нуждался.

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