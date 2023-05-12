В Якутске управляющие компании ответят за ущерб, нанесенный квартире после протечки кровли

Фото: Анна ДЬЯКОНОВА / t.me/photo_yakutsk

Две управляющие компании Якутска попытались обжаловать приговор за протечку кровли, от которой серьезно пострадала одна из квартир, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

В 2021 году протекла крыша одного из многоквартирных домов. Талыми водами затопило квартиру на последнем этаже. Хозяйка обратилась в УК «Ригель», но компания отказалась в добровольно возмещать причиненный ущерб. Осенью того же года женщина обратилась в суд.

Якутский городской суд в марте 2022 года привлек в качестве соответчика Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии. Посчитав, что протечка произошла из-за некачественного ремонта кровли, судья вынес решение о взыскании ущерба с фонда.

Ответчик подал апелляцию. Верховный суд республики не согласился с выводами суда первой инстанции, так как капитальный ремонт кровли был произведен в 2022 году, а протечка произошла годом ранее.

Отмечается, что за содержание дома отвечали УК «Ригель» и ООО «РИФ», которые приняли на себя эти обязательства независимо от сроков капремонта. Установлено, что о нарушении целостности крыши и ее постепенном разрушении талыми водами и дождями в УК «Ригель» было известно еще в 2018 году. Об этом свидетельствует соответствующий акт. При этом доказательств принятия мер к устранению причин протечки ни старая, ни новая управляющие компании не представили.

В итоге коллегия по гражданским делам Верховный суда республики полностью отменила решение Якутского горсуда и постановила, что виновными в протечке являются обе управляющие компании. С них в пользу хозяйки квартиры должен быть взыскан материальный и моральный ущерб, а также судебные расходы.

Обжаловать это решение не получилось. Судебная коллегия Девятого кассационного суда общей юрисдикции во Владивостоке оставила без изменения постановление Верховного суда Якутии.

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