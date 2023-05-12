«Муж совсем отчаялся». Семья из Момского района просит помочь в поисках пропавшей в Якутске жены и мамы

Фото предоставлено семьей Светланы Ноговицыной

В Якутске пропала Светлана Ноговицына 1982 года рождения. В последний раз ее видели вечером 7 апреля в районе «Крытого рынка». «КП – Якутия» узнала подробности исчезновения.

– Она приехала в Якутск из Момского района, чтобы показать двоих малолетних детей в Медцентре по направлению. После этого должна была с мужем и детьми улететь обратно в свой район. Вечером 7 апреля, где-то в семь часов вышла в районе «Крытого рынка» и пропала. Телефон недоступен уже больше месяца. Муж совсем отчаялся, вроде все органы уже в курсе, что она пропала, но до сих пор ее не нашли, – рассказала «КП – Якутии» родственница пропавшей.

Фото предоставлено семьей Светланы Ноговицыной

В момент пропажи одета была, как на фото. С собой у нее был только рюкзак с документами.

20 апреля муж подал в розыск, но до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Отмечается, что раньше внезапных уходов из дома с ее стороны не было.

Если располагаете какой-либо информацией или видели ее, то семья Светланы Ноговицыной просит сообщить по телефонам: 89243684549, 89679273716.

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