В Чурапчинском районе произошло убийство, задержан подозреваемый

Фото: СУ СК РФ по Якутии

36-летний мужчина подозревается в убийстве своего товарища, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Убийство произошло в доме подозреваемого в селе Мындагай 10 мая во время застолья между хозяином жилища и его товарищем. Возникла ссора и мужчина вонзил нож в грудь своего собутыльника. Пострадавший – ровесник подозреваемого – скончался на месте.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Подозреваемый в убийстве задержан и помещен в ИВС. Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводятся следственные действия.

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