В Якутии отменят режим повышенной готовности по коронавирусу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подготовлен указ об отмене в Якутии режима повышенной готовности по коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина в ходе брифинга 12 мая.

Представление об этом главе Якутии накануне передала руководитель управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Игнатьева. В настоящий момент указ готовится к подписанию.

Отмечается, что в республике на сегодня болезнь отступает. За последние сутки зарегистрировали 34 новых случая заражения ковидом, из них в Якутске — 24.

Большинство заболевших переносят COVID-19 легко, как ОРВИ. Он принимает признаки сезонной инфекции. Однако не стоит забывать, что всегда может возникнуть новый штамм вируса. Поэтому профилактические и противоэпидемические мероприятия следует продолжать, но без тотальных ограничительных мер, подытожили в Роспотребнадзоре.

Вакцинация продолжается, пункты и 18 лабораторий, которые проводят ПЦР и ИХА-диагностику, продолжают работать.

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