В Якутске потушили пожар на дамбе 202 микрорайона

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Вечером 11 мая загорелась трава на территории дамбы на 202 микрорайоне, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов поступил в 20:05. Через 9 минут к месту происшествия прибыли пожарные. К тому моменту огонь охватил уже площадь в 1 гектар.

Причиной пожара специалисты назвали неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Напоминаем, что выжигание сухой травы (сельхозпалы) запрещено по Правилам противопожарного режима, утверждённых правительством России.

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