Водитель, устроивший смертельное ДТП в Аланском районе, подал апелляцию в Верховный суд

Фото УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

Осужденный за аварию, в которой погиб человек, попытался обжаловать приговор Алданского районного суда, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии

17 декабря 2021 года автомобиль «Хонда Фит» выехал из Алдана в Томмот. Водитель гнал на высокой скорости и на опасном участке не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения, съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП пассажир, сидевший на переднем сиденье, скончался от полученных травм на месте происшествия.

Судебного заседания было проведено в особом порядке. Водитель признал вину полностью, согласился с обвинением и раскаялся. По ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Алданский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2,5 года.

Осужденный подал апелляционную жалобу на это решение. Верховный суд Якутии рассмотрел ее и принял решение оставить приговор в прежнем виде.

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